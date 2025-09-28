Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago17.7°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Fiesta familiar en El Bosque terminó en balacera: un hombre muerto y tres heridos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La Fiscalía confirmó que tras un conflicto previo, un grupo regresó con armas de fuego y efectuó múltiples disparos en el pasaje La Plata.

Fiesta familiar en El Bosque terminó en balacera: un hombre muerto y tres heridos
 Fiscalía ECOH

Los heridos fueron trasladadas al Hospital El Pino y se encuentran fuera de riesgo vital.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una reunión familiar en la comuna de El Bosque terminó en tragedia durante la madrugada de este sábado, cuando una discusión derivó en un ataque con armas de fuego en el pasaje La Plata.

Según información preliminar, tras un altercado entre al menos doce personas, algunos de los involucrados se retiraron y luego regresaron armados, efectuando múltiples disparos contra los que permanecían en las afueras del domicilio.

El ataque dejó un hombre fallecido y tres heridos de bala, quienes fueron trasladados hasta el Hospital El Pino y se encuentran fuera de riesgo vital.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Miguel Ángel Orellana, detalló que "se trata de un conflicto previo entre vecinos del sector y que, según la evidencia balística levantada en el lugar, habrían participado más de un autor y se usaron al menos dos tipos de armas: pistolas de 9 milímetros y una escopeta calibre 12".

La investigación quedó en manos de la Fiscalía ECOH en conjunto con el OS-9 de Carabineros, que realizan las pericias para identificar a los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada