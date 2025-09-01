Hombre fue acribillado dentro de un auto en Arica

Un hombre de nacionalidad boliviana fue acribillado este lunes en la Avenida Capitán Ávalos en la ciudad de Arica, en la región homónima.

Según los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba al interior de un automóvil cuando recibió al menos cinco impactos de bala.

El fiscal Patricio Espinoza, a cargo de las diligencias, confirmó que "una persona de nacionalidad boliviana falleció a raíz de diversos disparos contra su cuerpo".

El caso es investigado por personal de Carabineros y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo en la zona para dar con los responsables. El sitio del suceso se encuentra aislado y bajo un estricto resguardo policial.