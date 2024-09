Hombre fue asesinado durante robo en San Bernardo

La Fiscalía investiga un robo con homicidio ocurrido este lunes por la madrugada en la comuna de San Bernardo, al sur de Santiago.

Según información preliminar, el crimen se produjo en el sector de Santa Marta con Huerquehue, donde la víctima -un hombre adulto- fue alcanzada por al menos dos disparos por delincuentes que sustrajeron su automóvil.

Se trató de "un robo con violencia y con homicidio", se informó desde la Policía de Investigaciones (PDI).

"Hay una víctima que se encuentra fallecida, un sujeto adulto, y hay una víctima también de sexo masculino pero que no le pasó nada, no tiene ningún tipo de lesión. Hasta el momento se establece que hay dos personas, pero no se puede descartar que exista un tercero que haya estado compartiendo (con ellos)", añadió.

Hasta el momento no hay reporte de detenidos.