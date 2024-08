Inédito operativo entre PDI y Carabineros en La Pintana tras seguidilla de homicidios

Cerca de 300 funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros llevan a cabo un inédito operativo en conjunto en la comuna de La Pintana, precisamente en el sector donde se han registrado cuatro homicidios en las últimas semanas.

La acción se concentró en la Villa La Orquesta, aproximadamente en la intersección de General Arriagada con Las Flautas, donde se han reportado una serie de balaceras que han terminado con cuatro víctimas fatales y otras siete personas heridas.

Se trata de un procedimiento combinado inédito que no se ha realizado en Chile desde la Reforma Procesal Penal.

En el lugar trabajan 200 funcionarios del OS7, GOPE y Control de Orden Público (COP) de Carabineros, junto a 100 de la Brigada de Homicidios y Equipo de Reacción Táctica Antinarcóticos (ERTA) de la PDI, liderados por el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), así como cinco persecutores de la Fiscalía Sur.

También se apersonó en el sitio del suceso el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán.

Desde las policías explicaron el modus operandi de estas bandas, ya que las balaceras tendrían origen en la venta de droga, donde una banda ataca a quien compra estos estupefacientes a la agrupación rival, generándose así un ataque a los clientes consumidores de droga.

Ninguna de las víctimas fatales fueron veladas en la comuna, lo que da a entender que todos eran compradores externos al barrio.

CINCO DETENIDOS, UNO COMO PRESUNTO HOMICIDA

Preliminarmente, se reportan cinco personas detenidas, una de ellas vinculada con los homicidios del último periodo, y las restantes acusadas de tenencia ilegal de armas y venta de drogas.

El fiscal Barros explicó que el propósito del operativo es "dar cumplimiento a unas órdenes de entrada y registro, y de detención de ciertos sujetos que han estado cometiendo homicidios en el último tiempo, y concretamente, han estado dando muerte a algunos consumidores de drogas que son de otras comunas incluso, con la finalidad de apropiarse de la clientela (de sus rivales) y que no concurran a comprar".

"Lo que hemos hecho es un trabajo mancomunado de ambas policías, que ha resultado muy exitoso, desde nuestro punto de vista: han sido detenidas cinco personas, hemos incautado municiones, drogas, y hemos detenido a uno de los autores de uno de los homicidios consumados", que según las indagaciones del ECOH, han sido seis en total.

Respecto a un sujeto apodado "el Elvis", que según vecinos es el responsable de estos crímenes, el persecutor confirmó que está vinculado con "aproximadamente seis homicidios", pero no reveló si ha sido detenido o se encuentra prófugo.

07.33 Restricción de tránsito en General Arriagada con Las Flautas en la comuna de La Pintana por procedimiento Policial en desarrollo. pic.twitter.com/r9EJxdiTkx — Carabineros Radio (@radiocarab) August 30, 2024

"NO HAY QUE BAJAR LOS BRAZOS"

En tanto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, lamentó que no se encontraran a todas las personas que se buscaban durante este intenso operativo en la comuna.

"Hoy no los han encontrado a todos. Esta es una solución momentánea y creo que no hay que bajar los brazos para seguir persiguiendo a estos delincuentes. Lamentablemente, los que se buscan no están", señaló la jefa comunal.

De todas maneras, reiteró que "no hay que bajar los brazos y hay que seguir buscando a estos delincuentes que han hecho tanto daño en la comuna de La Pintana".