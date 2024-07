Investigan el homicidio frustrado de un adolescente de 16 años en Quilicura

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía investiga el homicidio frustrado de un adolescente de 16 años, en la comuna de Quilicura.

Según información policial, el menor se encontraba en la vía pública, en la intersección de calle San Luis con avenida Matta, cuando presuntamente desde un vehículo efectuaron varios disparos.

Tres de estos impactos balísticos dieron en el menor, quien fue trasladado a un recinto asistencial y luego al Hospital San José, encontrándose en estado de gravedad.

Equipo @ECOH_FiscaliaRM de la @FiscaliadeChile trabaja junto a @Carabdechile en el Hospital San José por homicidio frustrado con arma de fuego, contra un menor de edad en la comuna de Quilicura. La víctima se encuentra en estado grave. pic.twitter.com/ZiUJDeO8aX — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) July 26, 2024

El fiscal Gonzalo Monterrios señaló que "se solicitó por la Fiscalía la presencia de personal OS9 y Labocar, específicamente con el objetivo de poder determinar las circunstancias de que este menor haya sufrido tres impactos de bala".

"Se estableció que es un sector conflictivo, específicamente de venta de drogas, pero que al registrar no solamente el sector, donde es socorrido el menor por el servicio SAMU, no se pudo establecer o no se encontró evidencia balística, tampoco se encontraron signos biológicos de sangre en el sector, y también se solicitó el levantamiento de cámaras, pero este fue negativo", profundizó el persecutor.