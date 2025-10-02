Motociclistas mataron a una persona y dejaron otra herida de gravedad en Huechuraba

Un violento incidente en Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, dejó una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad la tarde de este jueves.

El hecho, que ocurrió cerca de las 19.00 horas en la Avenida del Parque, en el acceso a la autopista Vespucio Oriente, es investigado por las autoridades como un posible sicariato.

La mecánica del ataque involucró a dos motociclistas que interceptaron una camioneta, disparando a las personas en su interior y escapando posteriormente en dirección desconocida.

"Se trata de un hecho que reviste carácter de delito con una connotación de homicidio, con una persona también lesionada. Esos son los antecedentes que tenemos. Este hecho se registra en un horario muy próximo a las 19.00 horas", comentó el coronel Marco Gutiérrez, de la Prefectura Santiago Norte.

En esta línea, detalló que, "de acuerdo con los antecedentes preliminares que manejamos, habría existido un intercambio de disparos entre una motocicleta y un automóvil".

"Dentro del automóvil se encuentra una persona fallecida y tenemos otra persona con lesiones de carácter grave, probablemente en una de sus piernas, el cual está siendo atendido en el Hospital San José", detalló el funcionario policial.

La investigación se encuentra en curso para dar con los responsables de este violento hecho.