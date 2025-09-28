Parricidio en Chiguayante: Confirman muerte de segundo hijo baleado

El Hospital Regional de Concepción informó, la tarde de este domingo, el fallecimiento de la segunda víctima en un presunto caso de parricidio ocurrido en la comuna de Chiguayante (Región del Biobío), que mantiene a detenida a una mujer de 64 años, madre de las víctimas, en calidad de imputada.

El hecho quedó al descubierto el viernes, cuando el padre de la familia involucrada llegó al inmueble ubicado en calle Libertad y encontró a sus dos hijos, una mujer de 39 años y un hombre de 35, con impactos de bala en sus cabezas.

Al momento del hallazgo, la mujer no tenía signos vitales y su hermano se encontraba en condición crítica, por lo que fue trasladado en estado grave hasta el Hospital Regional de Concepción. Ambas víctimas vivían en el domicilio con su padre y madre, quien se encontraba desaparecida, lo que levantó sospechas.

La sospechosa fue detenida la mañana de este domingo por porte ilegal de armas en la comuna de Coihueco, en la Región de Ñuble, tras permanecer dos días prófuga.

Más tarde, el director del mencionado hospital, Claudio Baeza, confirmó la muerte del hijo de la imputada, detallando que estuvo "hemodinámicamente muy inestable en el transcurso de la mañana, las lesiones sufridas hacían eran incompatibles con la vida. A pesar del esfuerzo del equipo médico, terminó falleciendo el día de hoy", según consignó T13.

La Fiscalía del Biobío informó que la imputada pasará a control de detención el lunes 29 de septiembre, en Chillán, por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Posteriormente, quedará a disposición del Juzgado de Garantía de Chiguayante.