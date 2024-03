La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga el hallazgo de un cuerpo con un impacto en el rostro en un fundo de la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

El cuerpo de un hombre de 56 años fue encontrado esta jornada al interior del Fundo Ostolazas.

La fiscal jefa de Melipilla, Claudia Herrera, detalló que "se había encontrado fallecido en el interior de un fundo de la localidad, lo encontró la hermana ya que fue informada por parte de otras personas que conocían a su hermano que habría sido víctima de un delito de homicidio. Verifica que se trataba de él".

"Al parecer no habría sido el día de hoy el hecho, tiene unos días de ocurrido, por lo tanto no se puede descartar nada, no se puede descartar que haya fallecido por un golpe con un objeto contundente o bien por algún elemento balístico", complementó la persecutora.