Reportan segundo homicidio en un día en mismo sector de La Pintana

Un nuevo homicidio ocurrió la tarde de este sábado en la comuna de La Pintana, en el mismo sector donde se ha registrado una serie de asesinados en la última semana.

Un hombre de 38 años, que registraba antecedentes penales, fue atacado con un disparo en el pecho, y su deceso se confirmó en el SAR Los Quillayes, hasta donde fue llevado en una camioneta, cuyos ocupante lo dejaron abandonado en la entrada.

El crimen ocurrió a la altura del pasaje Nerón con calle La Orquesta.

La unidad ECOH de la Fiscalía Nacional y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el lugar.

Se trata del segundo homicidio de este sábado en el sector, puesto que esta madrugada, en la cuadra siguiente -Las Gaitas con La Orquesta-, fue acribillado un individuo aún no identificado, en un ataque a balazos que también dejó a dos personas heridas quienes -según los primeros antecedentes. no tenían vinculación alguna con el hecho.

Además, este asesinato se convierte en el séptimo que ocurre en un lapso de ocho días en la comuna; y es el cuarto perpetrado dentro de un perímetro de tres cuadras.

Se trata del homicidio número 20 en lo que va del año en La Pintana.

"NO NOS ABANDONEN", CLAMA LA ALCALDESA CLAUDIA PIZARRO

La alcaldesa Claudia Pizarro (DC) hizo un llamado a La Moneda y al Ministerio Público a que no dejen sola a la comuna ante el flagelo del crimen.

"Yo le pido al Gobierno que no nos abandone, y a la Fiscalía que desarticule todas estas bandas criminales que operan. A veces creo que estamos acostumbrándonos a ver estos hechos de violencia. No es justo que la gente se esté matando en la calle, no podemos normalizar estos hechos de violencia", clamó.

Por su parte, durante esta jornada el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, cuestionó la eficacia del Plan Calles sin Violencia, pues cree que "no va a desarticular" las bandas criminales, que "se mueven por el dinero", e instó a requerir la colaboración militar: "No entiendo por qué Chile todavía no le pide ayuda a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en Santiago a contener este momento".

En tanto, el delegado presidencial, Gonzalo Durán (PS), comprometió coordinaciones ante el otro temor de la ciudadanía: los funerales y velorios que se derivan de estos asesinatos.

Iniciará coordinaciones "a objeto de garantizar que los funerales y velorios derivados de estos homicidios efectivamente no generen externalidades negativas para la población", lo que irá acompañado de "un fortalecimiento de la presencia policial permanente que hemos venido desarrollando en el sector, que se incremente más aún con el propósito de efectivamente generar más condiciones de seguridad para el entorno", expuso.