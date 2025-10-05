Sujeto descendió de vehículo y disparó contra tres personas en Renca: Una falleció

Al menos un muerto y un herido de gravedad dejó una balacera registrada la noche del sábado en la capitalina comuna de Renca.

Según la información preliminar, el hecho se registró en la intersección de avenida Salvador Allende con Chungará, donde se encontraba un automóvil de color blanco con dos ocupantes en su interior.

Del móvil descendió el copiloto con un arma de fuego, que percutó cerca de 14 disparos contra tres personas, resultando heridos dos hombres chilenos de 24 y 23 años.

Este último tenía antecedentes penales y falleció, pese a ser trasladado al Hospital Félix Bulnes, ubicado en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con el fiscal ECOH Jorge Cáceres, "dos personas fueron heridas a bala, de 23 y 24 años y ambas chilenas. Fueron trasladadas a centros asistenciales y falleció una de ellas".

"El hecho ocurrió en la vía pública, donde un sujeto se bajó de un vehículo y disparó contra tres personas", detalló.

El fatal suceso, que por el momento no registra detenidos, quedó bajo la investigación de la Brigada de Homicidios de la PDI y la Fiscalía ECOH.