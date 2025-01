"Valía plata": Los mensajes del conserje con "doble vida" implicado en el crimen de Ojeda

La PDI recuperó distintos chats de Julio César Iglesias, conserje de un edificio residencial en la capitalina comuna de Ñuñoa, quien fue detenido la semana pasada durante un megaoperativo en la Toma Vicente Reyes en Maipú, donde fue hallado el cadáver del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El disidente venezolano fue secuestrado el 21 de febrero del año pasado en Independencia, y su cuerpo de Ojeda encontrado -la tarde del 1 de marzo- al interior de una maleta oculta a 1,4 metros bajo un radier, en el mencionado lugar.

En paralelo a los allanamientos, los integrantes de la célula del Tren de Aragua que participaron en el asesinato, Los Piratas de Aragua, se comunicaban a través de Whatsapp para enterarse de lo que estaba pasando en la toma. Esos chats están en manos del Ministerio Público, que esta semana formalizó a Iglesias por su presunta participación en la inhumación del cadáver de Ojeda.

Julio Iglesias, de nacionalidad colombiana, tenía una doble vida, pues de día desempeñaba funciones como conserje, pero a la vez formaba parte de Los Piratas de Aragua, consignó La Tercera.

Los antecedentes que lo delataron

Luego de meses del hallazgo del cadáver de Ojeda en Maipú, los detectives volvieron a la toma Vicente Reyes para indagar otro secuestro ocurrido en 2024. En dicha oportunidad, la policía allanó el domicilio donde vivía Julio Iglesias junto a su grupo familiar, pero esta vez en busca de su hijo, Julian Iglesias, quien se encuentra detenido por el crimen del exteniente.

El allanamiento, que se concretó en noviembre del año pasado, permitió la incautación de los teléfonos celulares de todos los residentes de la casa, entre ellos el de Julio Iglesias. Dichos equipos rápidamente llegaron a manos de los detectives que indagan el caso Ojeda, quienes lograron recuperar la información del equipo de Iglesias, quien era conocido como "Barranquilla" debido a su nacionalidad.

El peritaje del teléfono dio acceso a una serie de conversaciones de interés para los detectives, entre las que se encuentra el diálogo entre el conserje y una mujer registrada como "Mi bebesota", quien correspondería a la amante de Iglesias, según el tenor de los mensajes.

En dichos chats, Julio Iglesias entregó datos claves para la indagatoria. Tres días después del secuestro de Ojeda y antes de que se encontrara su cadáver, el 24 de febrero pasado, a el conserje envió a su "bebesota" algunos mensajes e imágenes que daban cuenta que ese día compartía con Kevin Hernández, conocido como "Bichota", en una construcción, donde también se encontraba su hijo Julián, quien también fue reconocido por los detectives y vinculado al asesinato.

Las imágenes enviadas por el conserje a su pareja evidenciaban que en el lugar había sacos de cementos, hecho que se relaciona con un dato entregado por un testigo reservado, quien señaló que en ese lugar enterraron el cuerpo de Ojeda y que después lo cubrieron con concreto.

El testigo relató que fueron los tres sujetos quienes realizaron "un hoyo" y un "radier de cemento", justamente en el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo del disidente. Por su parte, Julio Iglesias indicó en la misma conversación que el "trabajo" se extendió hasta horas de la madrugada, momento en que presuntamente fue enterrado Ojeda.

"Ese chulo valía plata"

Tras recabar dichos antecedentes, el 1 de marzo pasado la PDI allanó el inmueble de "Barranquilla", su hijo y "Bichota", además de otros sujetos, quienes enterraron a Ronald Ojeda.

En aquella oportunidad, alrededor de las 14 horas, el conserje conversó con su hija por Whatsapp, quien le dijo que la PDI buscaba el cadáver "del venezolano desaparecido" y que andaban "en el hueco". La mujer agregó que Julián Iglesias, su hermano, seguía en el lugar "en vez de salir pal otro lado".

Por lo anterior, Julio Iglesias le respondió que "andan buscando al exmilitar ese que está desaparecido que mataron, me acaba de decir la gorda Vili. Pero ese no está por ahí, si ese hubiera sido los muchachos tuvieran lleno de plata".

Al mismo tiempo, el conserje hablaba con su compañero de delito "Bichota", a quien le advirtió: "Viejo, viejo, actívate viejo, se calentó la zona", según publicó el diario.

Continuando con el diálogo, Iglesias le dijo a Kevin Hernández que deberían amenazar a los vecinos con cámara de seguridad, al mismo tiempo que enviaba una fotografía de T13, que daba cuenta del hallazgo del cuerpo del teniente Ojeda.

"¿Y ese chulo que no botó billete, yo no he visto billete, ese chulo valía plata", replicó el conserje a "Bichota". En el mismo chat, su compañero afirmó que aún no confirmaban lo del cuerpo, por lo que todavía no había ingresado "al búnker" (el radier).

"Aquí va tu gochito el duro", fue el último mensaje que envió "Bichota" a Iglesias, quien se encuentra detenido a la espera de la decisión del tribunal por su responsabilidad en el caso.