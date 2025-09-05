Síguenos:
Tópicos: País | Policial

"Inaceptable": Delegado Durán condenó ataque a comisaría en Huechuraba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Busca generar alteración del orden público y producir daños a Carabineros", advirtió la autoridad regional.

 ATON

Ante la proximidad del 11 de septiembre, la Región Metropolitana implementará un "plan especial" de seguridad con "refuerzos especiales" de Carabineros.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, expresó este viernes su preocupación ante el ataque perpetrado contra la 54° Comisaría de Huechuraba, que anoche recibió el lanzamiento de objetos contundentes y bombas molotov.

La autoridad calificó el incidente como "un hecho inaceptable, que busca generar alteración del orden público y producir daños a Carabineros".

Asimismo, enfatizó que este tipo de acciones se enmarcan en un contexto particularmente delicado, haciendo referencia a la conmemoración del 11 de septiembre.

"Muchas veces Carabineros tiene que desplegarse por la región para atender cuestiones relativas a la conmemoración del 11 de septiembre, pero que, desgraciadamente, para algunos se convierte en un momento para la realización de actos de violencia", crítico la autoridad.

Respecto a la cercanía de esta fecha, Durán informó la implementación de un "plan especial" de seguridad, que incluye el despliegue de "refuerzos especiales" de Carabineros.

Según se afirmó, esta medida busca contrarrestar la tendencia de que en algunos lugares en la Región Metropolitana se generan incidentes.

