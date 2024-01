Al menos seis heridos dejó incendio en Quinta Normal

Una fábrica de madera y varias casas resultaron afectadas durante un incendio registrado este domingo en la intersección de Villasana con Juan de Barros, en la capitalina comuna de Quinta Normal.

Según información preliminar, al siniestro comenzó en la empresa y con rapidez alcanzó algunas viviendas colindantes.

En el lugar trabajaron voluntarios de Quinta Normal junto con apoyo de otros cuerpos de Bomberos de la capital.

En esa línea, Bomberos informó que uno de los vecinos que intentó apagar el fuego cayó desde una escalera sobre el el techo de una las mencionadas casas, resultando con lesiones leves.

En total, tres vecinos y tres bomberos resultaron heridos, quienes están siendo atendidos y se encuentran estables.

#QuintaNormal Trabaja en Alarma de Incendio Estructural declarado con. Peligro de propagación en Barraca de madera en calle Juan de barros / villasana Sale unidades @cbsantiago @BomberosMaipu @TerceraCvi al lugar @BomberosdeChile @biobio pic.twitter.com/7dTUYPxCHl — EMERGENCIAS CHILE. (@Pabl0Manzanares) January 28, 2024

"EMPEZÓ A PROPAGARSE MUY RÁPIDO"

Avelino Bustamante, quien sufrió lesiones al intentar contener las llamas, relató que se "empezó a prender una barraca de madera al otro lado de donde vivimos y el fuego empezó a propagarse muy rápido con el asunto del calor y agarró unos árboles".

"Al ver esas llamaradas gigantes, pongo la escalera y me subo al techo, porque hay una fábrica ahí de detergentes y cosas, y vi que empezó a prender el árbol ese. Me subí con mi manguera y empecé a tirar agua, (luego) pisé mal y me caí de como cuatro metros. Tengo luxación de hombro y mucho dolor de cuerpo, pero bueno, gracias a dios estoy vivo", agregó.

En tanto, el comandante de Bomberos, Javi Hernández, informó que el siniestro "se originó en una fábrica o acopio de madera, en cual se encontraba en la parte central de las viviendas, por ende, tuvo propagación directa en todos los sentidos, por lo cual se vieron afectadas bastantes casas".

"Tenemos conocimiento de nueve casas afectadas más la fábrica de acopio de madera del sector", complementó el funcionario.

En cuanto a los afectados que resultaron con sus viviendas quemadas, el equipo social de la Municipalidad de Quinta Normal se encuentra levantando la información para entregar la ayuda correspondiente.