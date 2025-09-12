Bomberos combate incendio en bodega de la Municipalidad de Cerro Navia

Un incendio de gran magnitud se declaró esta madrugada en una bodega de la Municipalidad de Cerro Navia, en el sector de Igualdad con Los Duraznos, lo que obligó a Bomberos a declarar una segunda alarma.

El fuego, que se propagó rápidamente, aún no ha sido controlado y se encuentra a un costado del edificio alcaldicio, que no ha sido afectado por las llamas.

Una vecina del sector, Ana Montero, relató que escuchó una "explosión" y, al salir de su casa, vio las llamas muy cerca de su vivienda. "Yo pensé que era al lado de mi casa porque mi casa colinda con el incendio", afirmó la mujer.

Según la información preliminar, una casa resultó afectada y otras corren riesgo de ser alcanzadas por las llamas. "Hay vecinos que han tenido que sacar sus cosas, sus enseres, por miedo a que se queme su casa", agregó Montero.

El comandante de Bomberos de la zona informó que el incendio aún no ha sido controlado, y que los equipos de emergencia se encuentran trabajando arduamente para evitar la propagación del fuego.

El incendio, cuyas causas se desconocen, no tendría relación con los incidentes registrados anoche en la comuna en una nueva conmemoración del 11 de septiembre, ya que ocurrieron lejos del sector. Las autoridades han acordonado el lugar para facilitar los trabajos de los equipos de emergencia.