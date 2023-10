Violento incendio afecta a bodegas en Cerrillos

Personal de Bomberos trabaja para controlar un incendio iniciado en la tarde de este jueves en la intersección de Bremen con Las Rosas, en la comuna de Cerrillos.

El siniestro, que se inició pasadas las 20:00 horas, genera preocupación por las cercanías a la fábrica Kramer, donde existe material inflamable.

La alcaldesa de Cerrillos, Lorena Facuse, indicó a Cooperativa que "hemos estado desde el minuto uno en coordinación con Bomberos y poniendo a disposición los servicios municipales como seguridad pública, haciendo corte de calles y también atendiendo a nuestros vecinos, que no se acerquen al lugar y alertando de lo peligroso que es estar cerca de esto".

"Desconozco si además de tener motos tenían otro tipo de materiales acá (...) como Municipalidad vamos a estar atentos en el caso de que se tenga que evacuar a algunos vecinos alrededor", agregó.

Facuse planteó que "esta es una zona industrial, afortunadamente no hay casas que colinden con esta empresa. Por lo tanto, hasta este momento no hay riesgo humano, se logró evacuar a todos los trabajadores de la empresa en un tiempo en que no les ocurrió nada".

Bomberos de Maipú, Cerrillos, Quinta Normal y Ñuñoa trabajan para enfrentar la emergencia.

Personal de Bomberos trabaja en tercera alarma de incendio en Bremen con Las Rosas, en Cerrillos #CooperativaContigo pic.twitter.com/4LRyJr9Nrv — Cooperativa (@Cooperativa) October 6, 2023