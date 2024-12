Inusual: Anoche no hubo homicidios ni heridos de bala en Santiago

Una ronda masiva de Carabineros en la Región Metropolitana durante la última jornada concluyó con 169 personas detenidas: la mayoría contaba órdenes de aprehensión vigente; 90 sorprendidas en delitos flagrantes y otras 18 por hechos de mayor connotación social.

Uno de los antecedentes que llamó la atención -en materia de seguridad- durante la noche del viernes fue que, tras varias semanas, no se registraron homicidios, balaceras ni tampoco personas heridas por disparos en la capital, donde los hechos de violencia marcan la pauta durante los fines de semana.

🚨 Último Minuto | 📍Región Metropolitana: Ayer viernes 6 de diciembre, se realizó una ronda de intervención en lugares donde se concentran los delitos violentos en todas las comunas de la región metropolitana, lo que permitió detener a 169 personas, el 45% de ellas con órdenes… pic.twitter.com/WqVGqXexZs — Carabineros de Chile (@Carabdechile) December 7, 2024

"Esta ronda policial no es garantía de que no va a ocurrir un homicidio. Sin embargo, minimiza la posibilidad de su ocurrencia y por eso estamos destacando que no solo no tuvimos homicidios, (sino que tampoco) tuvimos situaciones de mayor envergadura desde el punto de vista de heridos por balaceras o situaciones de esa naturaleza", destacó el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

"Es un resultado que nos reconforta y la evidencia lo que muestra es que, a mayor copamiento policial, disminuye la posibilidad de ocurrencia de estos delitos más violentos", complementó.

El operativo de la policía uniformada contempló el despliegue de 850 funcionarios y 230 medios logísticos.

Consultado respecto a por qué no se realizan de manera continua este tipo de operativos, desde Carabineros respondieron que los medios y recursos son finitos, por lo que es un esfuerzo importante movilizar tal cantidad de funcionarios, puesto que habitualmente se sacan desde otras funciones.