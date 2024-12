La detención de un sujeto de 21 años por un caso de robo con violencia en el sector oriente de Santiago, permitió a la Policía de Investigaciones incautar una colección de joyas, lápices de valor y relojes de alta gama entre los que se encontraban dos relojes del actor estadounidense Keanu Reeves, que fueron robados desde su casa en California en 2023.

Uno de ellos llamó la atención por tratarse de un Rolex modelo Submariner, un regalo para los dobles de acción de la película John Wick 4 que tenía grabado en la parte trasera con: “The John Wick Five. Thank you, Keanu. JW4. 2021”.

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI trabaja en conjunto a Interpol para poder investigar cómo fue ingresado al país.

