PDI encontró "en buenas condiciones de salud" a adolescente desaparecida en Providencia

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este sábado el hallazgo, en buen estado de salud, de Kytzia Zamora Gómez, estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, quien se encontraba desaparecida desde mitad de semana en Providencia.

A través de sus redes sociales, la institución informó que, "gracias al trabajo investigativo de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público y personal de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Lampa, se logró dar con el paradero de la menor KVZG, quien fue hallada en buenas condiciones de salud".

"Este resultado es fruto de la coordinación y el esfuerzo conjunto de todas las instituciones involucradas", valoró la PDI.

🚨Último Minuto | Gracias al trabajo investigativo de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público y personal de Seguridad Ciudadana de la Comuna de Lampa, se logró dar con el paradero de la menor KVZG, quien fue hallada en buenas… pic.twitter.com/1658zNVMw9 — PDI Chile (@PDI_CHILE) November 23, 2025

"Ella es parte de nuestra comunidad y teníamos que encontrarla. Hoy día gracias a Dios ha sido encontrada, eso es una buena noticia y ahora esperamos que pueda estar junto a su familia y que pueda recibir el apoyo que ella necesita", destacó, por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Según información preliminar, la menor fue encontrada a salvo en el sector de Aguas Claras, en la comuna de Lampa, donde vecinos del área alertaron a Seguridad Municipal sobre la presencia de una joven desorientada.

Al establecer contacto con ella, la menor manifestó no saber dónde estar, aunque dio información concordante con la alerta que había en torno a su desaparición.

La Policía de Investigaciones (PDI) continuará con las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas de este caso.