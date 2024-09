PDI indaga presunto parricidio en Pedro Aguirre Cerda

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga un presunto parricidio registrado en la comuna capitalina de Pedro Aguirre Cerda, donde una mujer de 24 años habría sido asesinada por su padre.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho se reportó en horas de esta tarde en calle Escorpión, lo que se habría generado en un contexto de violencia intrafamiliar, cuando ambos -de nacionalidad chilena- se enfrascaron en una discusión.

"Se recibió un llamado de Carabineros informando de un homicidio en Pedro Aguirre Cerda. Los primeros antecedentes darían cuenta que el imputado sería el padre de la víctima, quien luego de una discusión al interior del domicilio procedió a agredirla, causándole la muerte", indicó el fiscal José Manuel McNamara, según publicó Meganoticias.

"Miembros del grupo familiar informan haber recibido un mensaje de WhatsApp informando que el padre habría matado a la hija, por lo cual se apersonó primero Carabineros y después la Brigada de Homicidios", agregó.

Asimismo, detalló que "los primeros antecedentes apuntarían a que el imputado habría ingerido algún tipo de sustancia estupefaciente durante la noche y estaría todavía aún bajo los efectos cuando habría cometido el ilícito".

El persecutor señaló, además, que "no hemos podido ubicar al imputado, no se ha presentado y no ha sido detenido".

Finalmente, sostuvo que el sujeto "tiene antecedentes por microtráfico y porte de arma de fuego. Estuvo un par de años privado de libertad y ahora acaba de recuperar la libertad hace un tiempo".

Recuerda que si eres víctima o testigo de violencia puedes solicitar ayuda gratuita llamando al fono 1455 de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, o a cualquiera de los siguientes números:

Fono Familia de Carabineros: 149

Policía de Investigaciones: 134

Fono Denuncia Segura: 600 400 0101

WhatsApp Mujer: +569 9700 7000