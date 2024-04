Presidente Boric calificó de "inaceptable" tiroteo en Lo Valledor: "No le podemos bajar el perfil"

El Presidente Gabriel Boric tachó de "inaceptable" los hechos ocurridos durante la mañana de este lunes en Lo Valledor, donde una mujer hirió a tres personas en el marco de una fiscalización.

El Mandatario dijo que "hemos estado monitoreando junto a equipos de gobierno el estado de las tres personas que resultaron heridas. Le envío mi solidaridad al camarógrafo, al guardia y a la persona que resultó herida con esquirlas, y a sus familiares".

"Como ustedes vieron, la mujer que realizó estos disparos quitándole el arma al funcionario de seguridad privada está ya detenida, tenía además antecedentes previos y les puedo asegurar que como gobierno estamos incentivando todo tipo de coordinación y trabajando en conjunto con policías y municipios para fortalecer la capacidad de tener calles y espacios públicos más seguros", añadió.

Boric insistió en que el hecho tuvo un "carácter muy violento" y que es "absolutamente inceptable", recalcando que "no le podemos bajar el perfil a lo que sucedió".

"Los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos tienen que saber que los vamos a atrapar y van a tener que responder ante la justicia, porque las familias que están aquí y las familias que habitan nuestra patria tienen el derecho a la justicia y tienen el derecho a poder estar seguras en cualquiera de los espacios públicos o espacios privados en los que se desenvuelvan", sentenció.

OPOSICIÓN CUESTIONA SEÑALES

El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó que "las señales no son indiferentes. Si se va a cuestionar una decisión que son medidas de ultima ratio, aplicadas por personas que ya están desesperadas con el avance desbordado del crimen, evidentemente lo que el gobierno tiene que hacer es respaldar esas medidas, me parece algo evidente solicitar cédula de identidad a una persona a la hora de ingresar a un lugar donde el crimen y el delito se están conviertiendo ya en algo habitual".

"Acá hay responsabilidad, las señales importan y tienen que ser potentes por parte del Ejecutivo. No se puede pensar que simplemente dialogando, intentando cambiar una medida, se puede combatir el delito en las circunstancias en que se encuentra el día de hoy en nuestro país", recalcó.

Estas palabras fueron respondidas por la vocera Camila Vallejo, quien aseveró que "el requisito de exigir cédula de identidad, sea chilena, u otro instrumento de identificación es lo importante para que no se incurra en una discriminación arbitraria, que es distinto a discriminar en el sentido de que todos y todas requieran entregar algún elemento de identificación para resguardar la seguridad al interior".

"El uso político de la delincuencia y los hechos que generan conmoción y que son graves es lamentablemente pan de cada día en la oposición. Atribuir a un tema de señal el uso de armas de esta mujer, que además es de nacionalidad chilena, la verdad es que no tiene ningún sentido", lamentó.

Lo sucedido esta mañana en Lo Valledor es de máxima gravedad y esperamos que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias. Además, creemos que es importante seguir acompañando el proceso que se está haciendo en Lo Valledor para mejorar la seguridad de las miles de personas… pic.twitter.com/fncgkvWpRi — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) April 1, 2024

A estas declaraciones se sumó la diputada del Frente Amplio Lorena Fries, que comentó que "en este caso se trató de una chilena, no de una persona indocumentada, no de un migrante. En segundo lugar, se trató de una falla en seguridad. Aquí habían personas con armas que no pudieron reducir a esta persona y que incluso habiéndola reducido al parecer esta persona se hizo del arma de un vigilante".

"Necesitamos seguridad, sí, pero necesitamos una seguridad eficaz, y en este caso lo que se ve son medidas que no necesariamente dan cuenta de quienes son los delincuentes", puntualizó.