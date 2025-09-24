Tópicos: País | Policial
Quilicura: Tres delincuentes detenidos por intentar atropellar a Carabineros
Tres delincuentes que evadieron un control policial e intentaron atropellar a Carabineros en Quilicura fueron detenidos este miércoles.
La temeraria acción de los antisociales derivó en una persecución -con disparos incluidos- que se extendió por cuatro comunas y finalizó en Avenida Vespucio, en Huechuraba, donde fueron aprehendidos.
Durante la detención también se incautaron inhibidores de señal y otros elementos para cometer delitos.