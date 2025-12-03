Recoleta: Cuatro detenidos por disparar contra una vivienda

Cuatro sujetos fueron detenidos por disparar contra una vivienda ubicada en calle Arzobispo Valdivieso con Puma, en la capitalina comuna de Recoleta.

El capitán Ángelo Sobarzo, oficial de la Prefectura Santiago Norte, informó que se "logró oír y visualizar a sujetos que estaban disparando contra un inmueble, y esto fue presenciado por Carabineros, que inició un seguimiento controlado en calle Valdivieso y terminó en calle General Patton", donde los antisociales fueron capturados al intentar escapar a pie, ya que arrancaban a bordo de un vehículo con encargo por robo.

Durante el procedimiento se incautaron cuatro armas de fuego.