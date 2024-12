Delincuentes hicieron explotar cajero automático en supermercado de Chicureo

Un nuevo robo de cajero automático con saturación por gas se registró esta madrugada en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, donde un grupo de delincuentes provocó graves daños.

Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 horas en el supermercado "Líder" ubicado en el stripcenter "El Algarrobal", donde siete sujetos a rostro cubierto llegaron en dos vehículos y uno de ellos lo ocuparon para hacer un "alunizaje" y romper la cortina metálica.

Una vez dentro, los delincuentes utilizaron el método de saturación por gas para hacer estallar el cajero y acceder a las gavetas de dinero.

Los sujetos dejaron un vehículo en el lugar y en su huida lanzaron "miguelitos". Luego, abandonaron el auto en el que escapaban en la comuna de Huechuraba.

Dueños de locales colindantes al supermercado comentaron a Cooperativa que sufrieron roturas de vidrios de vitrinas y también daños al interior producto de la explosión.

Al momento de la explosión se encontraban algunos reponedores al interior del supermercado, quienes debieron resguardarse en la zona de bodegas.

"Son personas expertas"

El fiscal Rodrigo Moya señaló que los participantes de este robo "claramente son personas expertas. En este caso se puede ver cómo no aparece ninguna persona herida, no hay ningún vestigio de aquello y no hay ninguna otra evidencia que dé cuenta que son personas inexpertas".

"Hasta ahora la investigación que llevamos da cuenta que son personas que manejan evidentemente la saturación por gas. Este modus operandi se ha visto en los últimos robos que ha existido en este segundo semestre del año", aseveró.

Ante la proliferación de este tipo de robos, la Fiscalía Occidente está a cargo de las indagaciones para dar con los responsables.

De momento, se desconoce el monto que sustrajeron los delincuentes.