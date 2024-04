Carabinero de civil frustró a balazos una encerrona contra una mujer y su hija en Maipú

Un carabinero de civil frustró una encerrona realizada este lunes por cuatro delincuentes en contra de una mujer y su hija de 17 años en el enlace de la Ruta 78 con Vespucio Sur, en la capitalina comuna de Maipú.

Según información policial, la víctima iba a dejar a la menor al colegio cuando fue abordada por el grupo de antisociales, quienes la apuntaron con un arma de fuego e intentaron abrir bajarlas del vehículo.

Sin embargo, un motorista de Carabineros que se dirigía a su trabajo presenció el hecho y decidió intervenir, por lo que disparó en al menos siete ocasiones en contra de los asaltantes.

Se presume que uno de los disparos impactó en uno de los delincuentes, y se confirmó que otro de los impactos dio en la luneta trasera del vehículo en el que se trasladaba la víctima.

"Se bajaron unos tipos a tratar de abrir la puerta al lado izquierdo y derecho, con pistola en el lado derecho, (mientras que) en el lazo izquierdo le metían un fierro al auto, yo creo que para reventar el vidrio", relató la víctima.

"Mientras avanzaba hacia adelante y atrás para que los gallos no tuvieran estabilidad para meterse al auto, no lo pudieron abrir, y de repente escuchamos unos balazos y con la niña nos agachamos porque no sabíamos de dónde venían y eran de un carabinero y de estos gallos, que empezaron como una balacera", agregó.

CARABINEROS DESCARTA INTERCAMBIO DE DISPAROS

Carabineros descartó que haya existido un intercambio de disparos y precisó que el funcionario en cuestión fue el único que los percutó.

Asimismo, la policía uniformada está consultando en los distintos centros asistenciales sobre la llegada alguna persona herida de bala para confirmar si es que alguno de los disparos -que percutó el carabinero- impactó en uno de los delincuentes involucrados.

Se recomienda tomar vías alternativas en la zona debido a los peritajes que Carabineros realiza en el lugar, los cuales se prevé serán por un "tiempo ampliado", según señaló Transporte Informa.