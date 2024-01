Delincuente con tobillera electrónica fue detenido tras robar un vehículo en San Ramón

Un grupo de sujetos robó un vehículo en la comuna de San Ramón, pero gracias al GPS logró ser recuperado por personal de Carabineros, quienes además detuvieron a cuatro personas.

La víctima del robo relató que estaba "estacionado, me bajo a limpiar el parabrisa y aparecen estos individuos con pistolas, 'entrega todo', me decían. Yo levanté las manos porque uno me apuntó a la cabeza, por lo menos no me mataron".

Los delincuentes se llevaron el furgón utilitario de la víctima, sin embargo, contaba con sistema de geolocalización, siendo ubicado en La Pintana.

Los sujetos al ver la presencia de Carabineros huyeron hasta La Granja, donde finalmente fueron detenidos.

El coronel Fernando Rojas, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló que se logró "recuperar los dos vehículos más el furgón y siendo detenidos estos cuatro sujetos. De ellos, tres son adultos y uno menor de edad, de 14 años, sin embargo presenta una detención por robo y los otros tres sujetos adultos también, todos presentan detenciones, antecedentes. Uno tiene 16 detenciones por distintos delitos o modalidades de robo y uno de ellos presenta una tobillera electrónica".

El hombre que portaba la tobillera cumplía una condena de libertad vigilada.