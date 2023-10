Hombre repelió portonazo a balazos en Cerrillos

Un hombre repelió un "portonazo" a balazos, uno de los cuales ingresó a la vivienda de enfrente, donde vive una vecina adulta mayor, en la Villa México de la comuna de Cerrillos, en el sector surponiente de Santiago.

El hecho ocurrió anoche en calle Veracruz, donde delincuentes abordaron al sujeto para quitarle su auto cuando llegaba su domicilio.

Sin embargo, el comerciante, la víctima en el momento, portaba un arma de fuego, que usó para repelerlos.

Al escuchar disparos, los ladrones huyeron sin concretar el robo.

Mientras tanto, una de las balas quedó incrustado en el refrigerador de la casa de la vecina de enfrente.

"Estaba hablando por teléfono con mi hija. Siento el balazo, siento algo terrible que entra, se mueven las cortinas, todo. Le digo 'hija, tiraron un balazo'; me dice que me tire al suelo y me tiré al suelo", relató Gladys, de 84 años.

"Quisieron hacer un portonazo al vecino del frente, que trató de repeler el asalto sacando un revólver, el cual disparó. La bala no les llegó a los tipos ni al auto, sino que a mi casa", continuó su hijo.

El autor de los disparos finalmente fue detenido por porte ilegal de arma de fuego.