Mujer sufrió violento robo de su vehículo en La Florida

Una mujer sufrió una violenta encerrona por parte de cuatro delincuentes, quienes incluso la botaron al suelo y la arrastraron para hacerse con su vehículo la noche del martes, en la comuna de La Florida.

La víctima se encontraba al interior de su auto, esperando a un conocido afuera de un edificio, ubicado en calle Liverpool con Inglaterra, cuando es interceptada por otros dos móviles.

Desde ellos "descienden alrededor de cuatro sujetos premunidos de armas de fuego, quienes de manera violenta y golpeándola en reiteradas ocasiones, logran sustraer el vehículo con especies de la víctima", explicó el inspector Oliver Parada, de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI.

Los sujetos registraron sus vestimentas para llevarse sus pertenencias, de manera que el robo en total ha sido avaluado en aproximadamente 16 millones de pesos.

ENCERRONA FRUSTRADA EN LA MISMA COMUNA

La BIRO, que está en busca del paradero de la banda, investiga si la misma es responsable de otra encerrona ocurrida ayer, esta vez en calidad de frustrada, que afectó a dos personas en la misma comuna.

Desconocidos intimidaron con armas largas a dos familiares cuando llegaban en su vehículo a un domicilio de calle General Arriagada luego de un partido de fútbol, quienes entregaron sus pertenencias.

Según el relato del propio conductor, "rápidamente un auto se nos cruza atrás y, sin poder hacer nada, nos abren la puerta, se baja un hombre con un arma, me apunta y me dice 'bájate, bájate, bájate'. Me bajé, entregué lo que estaba en el auto y, acto seguido, partí corriendo dada la violencia que vi. Incluso diría que uno de ellos portaba un arma tipo metralleta, y al verlo me quedó sólo salir corriendo".

"Corrí rápidamente tres o cuatro cuadras, mirando hacia atrás, y en la corrida me percato de que, gracias a dios, tenía la llave del auto en la mano, entonces quedaba bloqueado", de modo que los asaltantes no pudieron llevárselo.

Hubo varias denuncias por delitos similares en La Florida durante la noche, y también se reportó otro robo de vehículo con la misma modalidad en Macul, en horas de la madrugada, en calle Luis Valenzuela con Ramón Cruz.