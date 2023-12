Alcaldesa de Ñuñoa urgió al Gobierno "medidas mucho más contundentes": "La seguridad es un problema real"

La alcaldesa de Ñuñoa, la oficialista Emilia Ríos (Revolución Democrática), llamó este sábado al Gobierno a "avanzar hacia medidas mucho más contundentes" para hacer frente a la crisis de seguridad, tras el asalto que se registró en el centro comercial Portal Ñuñoa, ubicado en José Pedro Alessandri con Grecia, donde un grupo de delincuentes encapuchados llegó hasta la tienda Mac Online intimidando a los dependientes para sustraer especies y enfrentándose a disparos con Carabineros.

"La verdad es que es bien frustrante ver que, si bien se hace una preparación con lo que tenemos a nivel comunal y con la dotación que cuenta Carabineros hoy día acá en Ñuñoa, no es suficiente, y hoy día esto lo demuestra. Entonces, creo que hay que hacer, hay que avanzar derechamente hacia medidas mucho más contundentes, porque hoy día la situación está desbordada", dijo Ríos.

La jefa comunal frenteamplista enfatizó que lo que vive Chile "no es una sensación de inseguridad. Las vecinas y vecinos no están imaginándose cosas. La seguridad es un problema real y hoy día yo quiero hacer un llamado al Gobierno a que evalúe nuevas medidas, porque lo que tenemos hoy no da abasto. Y no solamente en Ñuñoa, sino que en distintas comunas, en la ciudad completa de Santiago".

"NOS INQUIETA QUE HAYA PERSONAS CON ESTE NIVEL DE VIOLENCIA SUELTAS EN LAS CALLES"

"Este es un hecho gravísimo, de la máxima gravedad, que afortunadamente, gracias al Plan de Prevención, Carabineros estaba acá y eso permitió responder mucho más rápidamente ante una situación que se volvió de muy alta peligrosidad", señaló Ríos.

Agregó que "tenemos que agradecer a la Santísima Providencia que no hay nadie muerto, que no hay nadie fallecido, no hay lesionados graves. Hay lesionados, pero no lesionados graves por armas o por disparos".

La autoridad se refirió también a la situación de seguridad en Ñuñoa, indicando que se "ha desmejorado de manera importante especialmente en el sector oriente, donde está también este mall. Es parte de un fenómeno que hemos visto, donde las armas ya sean legítimas o de fogueo son parte del día a día de la delincuencia en nuestra comuna y, por lo tanto, lo que requerimos es más apoyo".

En relación al actuar de los hampones tras la balacera, Ríos puntualizó que "a través de cámaras, logramos detectar que estos individuos huyeron hasta Grecia, cambiaron de vehículo y, por supuesto, vamos a seguir recabando toda la información de todas las cámaras que podamos tener para poner a disposición evidencia para la pesquisa".

"Acá nos inquieta -no solamente a la municipalidad, sino que a todas las instituciones que tenemos que ver con el orden y la persecución del delito- que haya personas que tengan este nivel de violencia y que estén sueltas en las calles", acotó.

Nuestros funcionarios de Seguridad Pública y Carabineros se encuentran realizando las diligencias en el Portal Ñuñoa para dar con los responsables del violento robo que sufrió hace unos instantes un local comercial, poniendo en riesgo a las personas que se encontraban realizando… pic.twitter.com/GMnvFU8jTW — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) December 16, 2023