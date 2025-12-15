Asaltante baleó a trabajador durante robo a perfumería de Quilicura

Un trabajador de una perfumería fue baleado en una pierna durante un violento robo, el cual fue perpetrado este lunes en la comuna de Quilicura.

Según información de Carabineros, un grupo de sujetos armados ingresó al local, ubicado en Camino El Cerro y frente al Colegio Manquecura, e inmediatamente intimidaron a las personas que estaban en su interior.

Fue entonces que uno de los delincuentes forcejeó con este empleado y realizó cerca de seis disparos, impactándolo en una pierna. Además, un acompañante de esta persona también fue rozado por una de las balas.

Un joven familiar de las víctimas relató parte de lo ocurrido: "Asaltaron la perfumería que tenemos al lado de la casa: llegó una camioneta gris, bajaron seis tipos grandotes. Entraron altiro gritando, exaltados, y Marcelo apenas se dio cuenta, trató de defenderse. Lo redujeron, lo amenazaron -uno con pistola-, lo tiraron al piso y ahí se escucharon las balas", detalló.

La madre del testigo alertó a sus hijos de lo ocurrido e intentó pedir ayuda; acto seguido, "yo bajé con mi hermano: se estaban llevando con una sábana la mayor cantidad de cosas que pudieron, y un tipo nos apuntó con la pistola, tratando de que no nos metiéramos".

Sin embargo, el joven igualmente intervino en el atraco lanzando piedras a los delincuentes, lo que motivó que éstos se apresuraran en huir del lugar.

El trabajador fue trasladado hasta el SAPU de Quilicura, en donde permanece consciente y fuera de riesgo vital, mientras que el segundo afectado también ingresó a un recinto asistencial, y está fuera de peligro.

Por otro lado, todavía se desconoce el avalúo del botín.