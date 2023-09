Un grupo de delincuentes asaltó el motel "Aerotel" ubicado en calle Alberto Llona, en la comuna de Maipú, la noche de este jueves. Los antisociales se trasladaban en un vehículo con el cual impactaron el portón de ingreso, para posteriormente ingresar e intimidar y golpear a la recepcionista. "Me patearon, me tiraron al suelo, me amarraron y andaban con pistolas... yo creo que incluso me desmayé, pero después reaccioné", relató la víctima. Los sujetos sustrajeron un millón de pesos, para luego darse a la fuga. Personal de Carabineros trabaja en el lugar.

