La abogada Alejandra Borda -que representa a su colega Leonarda Villalobos, actualmente en prisión preventiva por su rol en el caso audios- sufrió este martes el robo de dos computadores en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron hacia las 13:00 horas en la intersección de las calles San Diego y Cóndor. Según explicó la letrada, había estado compartiendo con un grupo de amigos y, en un momento dado, tuvo que mover su vehículo por haberse cumplido el máximo de cuatro horas permitido en un estacionamiento de visitas. Posteriormente, mientras hacía compras rápidas, un sujeto sustrajo desde uno de los asientos traseros los mentados aparatos: uno personal y otro de trabajo.

"Subí a buscar las llaves, bajé, me demoré unos cinco minutos en que dejé algo en el auto, me fui a una fila a comprar algo y se metió un sujeto y se robó todo lo que tenía: computadores, mochilas, documentos, llaves, cosas personales, de todo", lamentó Borda, que confirmó que en los equipos hay información relativa al caso audios, que "no debería ser divulgada".

El hecho está siendo investigado por Brigada de Robos Centro Norte de la PDI.

