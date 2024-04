Delincuentes asaltaron una casa, robaron un auto y atropellaron con él al dueño

Un violento robo se registró durante la madrugada en la esquina de calle Capitán Prat con Lolol, en San Joaquín, donde cinco delincuentes armados -que se movilizaban en un vehículo- ingresaron hasta un domicilio, sustrajeron especies y un vehículo, y atropellaron al dueño.

Los antisociales registraron todas las piezas de la casa y agredieron a los adultos que se encontraban en su interior, todo ante la presencia de un menor de cinco años.

"Se van directo a la primera pieza, donde sale mi suegro y ahí le pegan con la pistola en la cabeza, generándole una herida importante, estando (él) con mi hijo de cinco años. Luego se van a la pieza de mi cuñado, donde lo reducen y posterior a eso llegan a la pieza donde estoy con mi señora, donde también nos tiramos al piso, nos reducen, y empiezan a golpearme", detalló uno de los moradores afectados.

"Uno (de los delincuentes) me retó y me gritó porque no le tapé la cara al niño que estaba viendo todo esto, pero yo también estaba en shock también. Me tiró una frazada para que lo tapara. Pero yo me imagino que debería haber tenido solo 16 o 17 años, era más chico, yo vi solamente a dos, a los otros no los vi", relató otra víctima.

PROPIETARIO SE ENCUENTRA EN ESTADO GRAVE

El capitán Esteban Troncoso de Carabineros informó que los antisociales continuaron "sustrayendo diferentes especies, entre ellos un vehículo, un station wagon, y, en el momento de su huida, el propietario del domicilio intenta que no le sustraigan este vehículo. Pero, al impedir esta acción, los antisociales lo atropellan, encontrándose en este momento en la Clínica Bupa".

"Se comunica el hecho al Ministerio Público, el cual instruye que las primeras diligencias serán por el departamento especializado del OS-9 (de Carabineros)", agregó el oficial.

El adulto mayor, de 63 años, sufrió múltiples fracturas debido al atropello, por lo que se encuentra en estado grave.

De momento, no existen personas detenidas por el hecho.