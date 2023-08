René Muñoz, víctima de un robo en su vivienda en horas de la madrugada en la comuna de Puente Alto, relató a Cooperativa que salió con un machete a defender a su familia. "No lo usé porque estoy recién operado, me contuve mientras que los otros gritaban", dijo, añadiendo que a él no le hicieron nada, pero "si tomaron a mi señora y a la niña la amenazaron, yo solo pedía que no tocaran a mi familia. Fueron violentos". En total, fueron unos seis sujetos los que ingresaron con armas de fuego, presuntamente menores de edad, según la víctima.

