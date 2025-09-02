Familia sufrió violento "turbazo" en Chicureo

Un violento asalto se registró este martes por la madrugada en un condominio de Chicureo, comuna de Colina, donde un grupo de delincuentes, utilizando el método del "turbazo", ingresó a una vivienda y amarró y amenazó con armas de fuego a la familia.

Los sujetos robaron diversas especies y dos vehículos de alta gama, con los que huyeron del lugar.

El hecho ocurrió en el condominio Los Abedules, ubicado en Avenida del Valle, un recinto cerrado con panderetas y cerco eléctrico, lo que hace presumir que los delincuentes ingresaron por el acceso principal.

Personal de Carabineros llegó al lugar y logró recuperar uno de los vehículos sustraídos, un Mercedes Benz, que aparentemente fue abandonado por los asaltantes en las cercanías del lugar.

Las autoridades se encuentran investigando el hecho y realizan diversas diligencias para dar con el paradero de los delincuentes y recuperar las especies robadas.

El actuar de los delincuentes

Respecto a los detalles del violento hecho, el mayor Alberto Pérez informó que ocurrió "alrededor de las 5:40 de la mañana, (cuando) ingresan al condominio, a un domicilio en particular, alrededor de ocho individuos a rostro cubierto y premunidos de armas de fuego".

En el lugar, "intimidan al grupo familiar -compuesto por cuatro personas- con armas de fuego y agreden a una de las víctimas con golpes de pie y puño, y también amarran a parte del grupo familiar", relató el funcionario policial.

"Finalmente, los delincuentes sustraen dos automóviles, huyendo del domicilio", añadió el uniformado, dando cuenta que, de todas maneras, la labor policial permitió la recuperación de dos vehículos: uno de los que fue sustraído y otro en el que se movilizaban los antisociales.

En cuanto a este último auto, confirmó que "portaba una placa patente distinta a la correspondiente y mantenía un encargo por robo vigente del del 2 de septiembre de este año".

Finalmente, al ser consultado sobre las víctimas de este violento robo, Pérez reveló que el padre del hogar fue golpeado y sus hijos, de 18 y 12 años, fueron "maniatados" por los delincuentes.