Hotuiti Teao fue víctima de un "motochorro" en Las Condes

El diputado Hotuiti Teao sufrió un robo por sorpresa la noche de este jueves mientras se encontraba afuera de un restaurante esperando un pedido de comida, en la comuna de Las Condes.

El parlamentario fue víctima de un denominado como "motochorro", delincuentes que circulan en motocicletas, siendo sustraído su teléfono personal.

"Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado mientras me disponía a recibir un delivery de comida en el cual me tiraron el celular y me pegaron en el pecho. Es por ese motivo por el que me encuentro en vías de constatar lesiones en Carabineros de Chile, a quienes agradezco el rápido y comprometido actuar", relató el exrostro de televisión.

"Lamentablemente esto y cosas muchísimo peores son las que viven miles de familias -día a día- en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos", añadió.

En esta línea, recordó que ha citado "en dos ocasiones" a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la Comisión de Seguridad. "No sabemos qué más está esperando este Gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotrafico, ante la delincuencia, la violencia y el asalto", señaló.

"Estamos cansados de discursos grandilocuentes y pocos resultados. Porque los asaltos y delincuencia son pan de cada día. Necesitamos que se resguarde la seguridad y la vida de todas las chilenas y chilenos", cerró.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de la investigación.