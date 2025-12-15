Joven alerta sobre nuevo método de robo en terminal de buses de Santiago

Una joven denunció en redes sociales sobre un nuevo método utilizado por delincuentes para robar al interior de los buses.

A través de un video de TikTok la joven explicó que se encontraba a bordo de un bus en el Terminal Alameda, cuando un sujeto ingresó al segundo piso del vehículo y se hizo pasar como parte del personal.

"Empezó a decirnos que nos pusiéramos el cinturón y que guardáramos nuestras cosas en la parte superior de los asientos, porque estaban fiscalizando en el terminal", recordó la joven.

La mujer explicó que el hombre llevaba una especie de credencial visible, lo que generó confianza entre los pasajeros. "Nada me pareció extraño, hasta que después me di cuenta de que me habían robado", aseguró.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto tomó su cartera y la colocó en el portaequipaje superior, para luego desplazarse hacia la parte trasera del bus junto a otros pasajeros. Minutos más tarde, al revisar, el bolso ya no estaba y el supuesto trabajador había descendido del vehículo.

"Guardé mi cartera en la parte de arriba. Yo lo vi dejarla ahí y después se fue con otros pasajeros que estaban en la parte de atrás", aseguró la joven.

Tras informar lo ocurrido, desde la empresa de buses le indicaron que solamente se encontraba el auxiliar y el chofer trabajando, y que no se hacían responsables por robos ocurridos al interior de los vehículos.