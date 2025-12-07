Mall en Maipú sufrió segundo asalto en tres días: dos guardias heridos a bala

Un nuevo asalto sufrió la tarde de este domingo el MidMall ubicado en la comuna capitalina de Maipú.

Según información policial, dos guardias resultaron heridos a bala en medio del atraco.

El hecho ocurrió a sólo tres días de que un grupo de al menos 10 sujetos vestidos con overoles ingresara al centro comercial, el pasado jueves; ilícito en el que sustrajeron perfumes, dinero en efectivo y ropa y, durante su huida, dispararon al aire.