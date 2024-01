Monja víctima de violento asalto: "Tuve que negociar nuestra propia vida"

Rosa Elena Bahamondes, una de las monjas víctimas del violento asalto registrado la madrugada del 27 de enero en el convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia, en la comuna de Santiago, relató que "estuvimos una hora con cuchillo en nuestro cuerpo, tuve que negociar nuestra propia libertad, nuestra propia vida".

Este hecho quedó al descubierto en un misiva enviada por una exestudiante del Colegio María Luisa Villalón y publicada hoy por El Mercurio. Dos sujetos a rostro descubierto, presuntamente extranjeros, armados con cuchillos y armas de fuego, ingresaron al recinto y tomaron como rehenes a dos religiosas, a quienes las amenazaron y amarraron. Finalmente, estos delincuentes lograron sustraer un millón de pesos.

"Estuvimos una hora con cuchillo en nuestro cuerpo, tuve que negociar nuestra propia libertad, nuestra propia vida. Ellos nos amenazaron que si gritábamos nos violaban, que nos quedáramos calladas y que les entregáramos solamente la plata", relató Bahamondes, en declaraciones recogidas por La Tercera.

Los sujetos, continuó la víctima, "derribaron tres oficinas completas, uno se quedó con una de las hermanas. El otro me llevó todo el trayecto, yo le dije ahí hay una hermana postrada, ten misericordia por último por ella. Ningún respeto. Pasamos por la capilla y él paró a rezar. Entonces le dije, también sabes rezar", por lo que reflexionó que "uno puede hacer dos juicios: que sea creyente y la vida lo tiene así, o que haya sido una ironía".

Asimismo, contó que los delincuentes "solamente nos decían cállense, nos zamarrearon y solamente querían plata. Querían llevarse los recursos de los computadores, pero yo no estaba dispuesta. Imposible si nos cuesta tanto comprar la implementación del colegio. Y no puede ser que alguien se lo lleve fácilmente. Como necesitaban plata, les dije te doy la plata pero no te llevas nada".

"Lo rocié tres veces con alcohol spray, me dijo por qué me haces daño y yo le dije el daño que haces tú crees que es menor que el yo te hago", agregó, complementando que finalmente una de ellas logró llamar a Carabineros, pero que estos sujetos incluso lograron cambiarse de ropa antes de marcharse.

"LA SEGURIDAD ES IMPOSIBLE"

En esta línea, la mujer indicó que "lo que yo critico es que no podemos seguir así, es imposible. Los medios hoy día todos corren porque fueron las monjas (las afectadas), pero no somos nosotras, es la ciudadanía la que está sufriendo. Hoy día uno se encuentra encerrada en su propia casa y no es normal. No es normal que sigamos encerrados, no es normal que nosotras tengamos que poner electricidad hasta en el techo".

El convento está ubicado a tres cuadras de la casa del Presidente Gabriel Boric. "El barrio Yungay es importante para Santiago, todos lo encuentran bonito, pero quienes viven aquí, para mí, no es bonito. Si usted baja hacia la Alameda es la mugre más grande. Yo soy muy crítica, es la basura más grande que podemos tener. Y la seguridad es imposible, usted no puede hablar por teléfono, no puede andar con cartera, no puede venir con sus compras porque es asaltada", dijo la afectada.

La religiosa concluyó diciendo que "sé enfrentar la vida, me enseñaron a enfrentar la vida. Tenemos de vecino al Presidente, pero el vecino duerme nomás aquí. Vivir en un lugar, vivir con el que está al lado, es muy distinto a dormir en el lugar", como también fustigó que la Municipalidad de Santiago no se había contactado con ellas: "Me gustaría que estuviera la alcaldesa que corresponde a esta zona", dijo.