Ñuñoa: Adultos mayores despertaron encañonados por violentos asaltantes

Una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto la madrugada de este lunes en la comuna capitalina de Ñuñoa, luego de que fueran despertados por dos delincuentes que irrumpieron en su habitación y los apuntaron con armas de fuego para exigirles la entrega de objetos de valor.

"Cercano a la 1:30 de la mañana, sintieron un golpe y mi papá se despierta con una pistola en la cabeza. Había dos personas en la casa que les estaban exigiendo dinero y joyas con una pistola, buscaron cosas, y les decían: 'Tengo la bala pasada'. Bastante agresivos, buscaban plata, joyas, cosas así. Por suerte, a ninguno de mis dos papás les pasó nada más allá del susto emocional que tienen, y no robaron nada de mucho más valor que sentimental: un par de relojes, billeteras, teléfono y todo eso", relató el hijo del matrimonio.

Pese a que Carabineros encontró la ubicación GPS del teléfono de una de las víctimas en la Población Exequiel González de la misma comuna, no fue posible hallar a los asaltantes.