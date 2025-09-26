Otro "turbazo": Amarran y golpean a familia delante de una guagua en Renca

Una familia de origen chino fue víctima de un violento "turbazo" en la comuna capitalina de Renca este viernes por la madrugada.

Según información policial, los asaltantes ingresaron al domicilio, golpearon y amarraron a las víctimas, sustrayendo 14 millones de pesos, recaudación de su negocio de comida.

La pareja de uno de los afectados relató el dramático y violento actuar de los delincuentes, que no tuvieron reparo en amedrentar a todos los miembros del hogar, incluyendo una guagua y una niña pequeña.

"Rompieron la puerta y entraron por la habitación. Ahí estaban durmiendo mi cuñado, mi cuñada y la bebé. La bebé tiene cinco meses y de ahí los sacaron. A mi cuñado lo amarraron, lo golpearon en la cabeza y a ella la sacaron como para que les dijera dónde había cosas, dinero y eso. Como no habla español, no les entendían nada y lo que hacían era empujarla de aquí para allá", dijo la mujer.

"Después en la otra (pieza) está mi suegra y mi suegro con la otra niña, de seis años, y a mi suegro también lo amarraron", agregó.

Este asalto ocurrió a corta distancia del lugar donde un grupo de delincuentes abandonó un automóvil robado en otro "turbazo" de similares características en Peñalolén, aunque, preliminarmente, ambos casos no están ligados.