Violento "turbazo" en Peñalolén: Delincuentes agredieron y encerraron a una familia para robarle

Un violento "turbazo" afectó a una familia en la comuna de Peñalolén durante la madrugada de este viernes.

Según información policial, un grupo de delincuentes llegó al sector de Quilín Norte en un vehículo Suzuki Swift, que mantenía encargo por robo, el cual abandonaron para ingresar a la vivienda.

Los sujetos forzaron la puerta de ingreso y se encontraron con la familia al interior del domicilio, amenazaron a los residentes y agredieron al padre, provocándole lesiones leves, detalló el teniente Carlos Mena, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

Luego, los hampones encerraron a las víctimas en una de las habitaciones y sustrajeron diversos artículos de valor, principalmente electrónicos, que cargaron en el vehículo de la familia.

Tras el robo, huyeron en el auto de las víctimas, dejando en el lugar el vehículo con el que habían llegado.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada de Robos, fue instruida por el Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes y llevar a cabo las diligencias para dar con el paradero de los responsables.