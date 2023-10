Robo de computadores afectó al Ministerio de Hacienda

Un robo de varios computadores se registró este lunes en las dependencias del Ministerio de Hacienda, en el centro de Santiago.

Según la información preliminar, este hecho, ocurrido en el piso 12 del edificio ubicado en Teatinos 120, se dio pasadas las 09.00 horas, durante una reunión de Hacienda con la Fundación Chapter Zero.

En su relato, los participantes de esta actividad indican que bajaron a tomarse una fotografía y que al subir se percataron de este robo, que por ahora incluye al menos seis notebooks, una billetera, dinero en efectivo -alrededor de 40 mil pesos- y documentación personal.

Los equipos sustraídos son un notebook perteneciente a Hacienda, otro particular de un funcionario de la cartera, uno particular de un trabajador de la Dirección de Presupuesto y otros tres particulares de directores de la Fundación Chapter Zero.

El Labocar de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar, sin informar por el momento de detenidos o artículos recuperados.

Se trata de un nuevo robo de computadores a un edificio ministerial, sumándose al bullado caso en la cartera de Desarrollo Social, donde sujetos -fingiendo uno de ellos ser el exministro Giorgio Jackson- lograron sustraer más de 20 notebooks, los que posteriormente fueron recuperados.