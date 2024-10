"Turbazo" en Conchalí: Ladrones robaron pensión de mujer de 80 años

Una mujer de 80 años sufrió un violento "turbazo" la noche del miércoles en calle El Comendador, en la comuna capitalina de Conchalí.

Según información policial, un grupo de al menos cinco delincuentes llegó hasta la vivienda, forzó la reja, e ingresó pateando la puerta principal.

En el interior, amenazaron a la víctima y robaron la pensión de la anciana -140.000 pesos-, que había cobrado el martes.

Los delincuentes escaparon antes de que ella, por la ventana, solicitara ayuda a sus vecinos.

"Eran cinco hombres. Hicieron tira la puerta, la reja, y me robaron la plata que tenía. Gritaban: '¡Joyas, joyas!'. Se me acercaron a pedirme joyas. Les dije que yo no tenía", relató la afectada.

Hasta el momento no hat detenidos por este robo.