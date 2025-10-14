Síguenos:
"Turbazos en el mar": Fiscalía explicó cómo atacaban los piratas de Coronel

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los 12 detenidos el fin de semana cuando asaltaban -con lanchas- a un barco pesquero "son, sin duda, una organización delictual", dijo el Ministerio Público.

No se descarta que el botín de jurel que esperaban obtener en el atraco tuviera a otros países como destino.

La Justicia acogió una apelación de la Fiscalía y mandó presos a cuatro delincuentes que, en primera instancia, habían quedado sólo con arresto domiciliario.

"Turbazos en el mar": así describió la Fiscalía la modalidad criminal detectada el fin de semana en la bahía de Coronel, donde 12 delincuentes fueron detenidos cuando abordaban, al estilo pirata, a un barco pesquero industrial.

El atraco -cometido mediante el uso de lanchas y de armas blancas- fue frustrado por la Policía Marítima y el Grupo de Respuesta Inmediata de la Armada, que arrestaron en flagrancia a los antisociales, que intentaban apoderarse de un millonario botín de jurel.

"Son una suerte de turbazos en el mar, detrás de lo cual hay, sin duda, una organización delictual", dijo este martes el fiscal Hugo Cuevas.

"Puede haber, eventualmente, asociaciones ilícitas involucradas en este tipo de hechos. A mí no me cabe duda (de eso), sobre todo por las cantidades de productos que se sustraen, y que no necesariamente se venden en las ferias (de la Región del Biobío): pueden salir al mercado externo, incluso", dijo el persecutor.

El esquema da cuenta, en principio, de "crimen organizado, en el sentido de que es una actividad que está debidamente estructurada en base a proveedores, ventas, con adquirentes de dicha pesca ilícita, y con medios adecuados (para conseguir el fin delictual)... Yo creo que, en ese sentido, sí puede hablarse de tal cosa", insistió Cuevas.

Consultado por si podrían tales productos ser vendidos posteriormente a las mismas empresas pesqueras afectadas por los robos, contestó que "es un tema que se está investigando".

Tras la audiencia de formalización, sólo uno de los detenidos quedó sujeto a prisión preventiva, pero el Ministerio Público apeló de inmediato, demandando el encarcelamiento de otros cuatro que habían quedado simplemente con arresto domiciliario.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió este martes dicha solicitud, y mandó a la cárcel a Claudio Alejandro Monsalves Sáez, Yohan Segundo Becerra Espinoza, Carlos Manuel Molina Sáez y Joan Paul Rojas Arce.

