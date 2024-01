Durante esta mañana se registró el robo de un celular en el barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago, que posteriormente derivó en una persecución ciudadana-policial que dejó a un delincuente fallecido. La víctima del robo, una mujer que transitaba por el sector, relató que "venía detrás de ellos, gritando 'me robaron mi celular, ayúdenme, axulio', me vine gritando, cuando apareció ese señor, el que está herido, que le pegaron un cachazo en la cara; él adelantó porque venía en una bicicleta y vino persiguiéndolos". La afectada expresó sentirse mal tras el hecho y sostuvo que "no sé si valió la pena tanto desastre por un celular". Los detalles en el siguiente relato.

