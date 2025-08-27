Cuatro detenidos por secuestro de madre e hija en Concepción en 2024

La Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción detuvo a cuatro personas vinculadas al secuestro de una madre y su hija, un delito cometido en el estacionamiento del Mall Plaza El Trébol el 28 de diciembre de 2024.

Los secuestradores, tres chilenos y un ciudadano venezolano, se hicieron pasar por carabineros de civil para retener a las víctimas y robar una suma de dinero y un vehículo de su domicilio.

El subprefecto Carlos Méndez, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Concepción, detalló que los sujetos mantuvieron a las afectadas privadas de libertad por aproximadamente cuatro horas, mientras simulaban un allanamiento en su casa. En el lugar, la banda se robó seis millones de pesos en efectivo y una camioneta.

"A partir de los medios de prueba recopilados, se logró la detención de dos hombres chilenos, mayores de edad, sindicados como autores del hecho. Asimismo, se logró la recuperación de la camioneta sustraída, la cual mantenía otras placas patentes con encargo por robo. Además, se incautó una arma de fuego modificada y un uniforme de Bomberos sustraído en el mes de diciembre en la comuna de San Pedro de la Paz", dijo la autoridad.

"Del mismo modo, se logró recuperar otros dos vehículos que utilizaban los imputados, los que mantenían encargo por robo y llevaban patente de otros vehículos también con el respectivo encargo", agregó Méndez.

Los cuatro detenidos enfrentarán cargos por los delitos de secuestro, robo y también por infracción a la Ley de Armas, ya que en uno de los allanamientos se encontró una pistola que, al parecer, estaba habilitada para el disparo.

Los sujetos serán formalizados en los próximos días por la Fiscalía.