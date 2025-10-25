Formalizan a cuatro nuevos detenidos por desaparición de Krishna Aguilera

Este sábado, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, se desarrolla la formalización de los cuatro nuevos detenidos en el marco de la investigación por la desaparición y secuestro de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre.

Según informó la Fiscalía Occidente, la Policía de Investigaciones detuvo la tarde del viernes a estas cuatro personas, quienes estarían vinculadas al caso. Se trataría de la pareja de Juan Beltrán —el principal sospechoso—, la madre de ésta y dos hombres pertenecientes al entorno cercano de Beltrán.

Hasta ayer, Juan Beltrán era el único formalizado por el caso, siendo la última persona que habría estado con Krishna. El hombre permanece en prisión preventiva tras ser imputado el pasado domingo por los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la PDI.

La concejala de la comuna de San Bernardo, Karina Leyton, aseguró que desde el municipio han prestado ayuda a la familia de la victima y "desde los equipos judiciales y SernamEG, han abordado el caso desde hace diez días".

La investigación se mantiene bajo estricta reserva para no afectar el desarrollo de las diligencias, mientras el Ministerio Público anticipó que solicitará la ampliación de la detención de los nuevos involucrados.