Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.1°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Secuestros

Formalizan a cuatro nuevos detenidos por desaparición de Krishna Aguilera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los imputados serían parte del entorno cercano de Juan Beltrán, principal sospechoso del caso.

La Fiscalía solicitará ampliar la detención mientras continúan las diligencias bajo estricta reserva.

Formalizan a cuatro nuevos detenidos por desaparición de Krishna Aguilera
 PDI

Entre los formalizados está la pareja de Beltrán y la madre de ésta.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este sábado, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, se desarrolla la formalización de los cuatro nuevos detenidos en el marco de la investigación por la desaparición y secuestro de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo rastro se perdió el pasado 4 de octubre.

Según informó la Fiscalía Occidente, la Policía de Investigaciones detuvo la tarde del viernes a estas cuatro personas, quienes estarían vinculadas al caso. Se trataría de la pareja de Juan Beltrán —el principal sospechoso—, la madre de ésta y dos hombres pertenecientes al entorno cercano de Beltrán.

Hasta ayer, Juan Beltrán era el único formalizado por el caso, siendo la última persona que habría estado con Krishna. El hombre permanece en prisión preventiva tras ser imputado el pasado domingo por los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la PDI.

La concejala de la comuna de San Bernardo, Karina Leyton, aseguró que desde el municipio han prestado ayuda a la familia de la victima y "desde los equipos judiciales y  SernamEG, han abordado el caso desde hace diez días".

La investigación se mantiene bajo estricta reserva para no afectar el desarrollo de las diligencias, mientras el Ministerio Público anticipó que solicitará la ampliación de la detención de los nuevos involucrados.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada