Consultado en el Palacio de La Moneda por el periodista Mariano Reyes respecto a si el Gobierno se está haciendo "una autocrítica" a propósito de la presunta participación del indultado presidencial Luis Castillo en un caso de secuestro extorsivo en la ciudad de Copiapó, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo descartó: "No (hay autocrítica); aquí hay un delito, da lo mismo quién lo haya cometido", aseguró el exdiputado socialista. "A veces los delitos los cometen personas que no tienen relación con nada, que son delincuentes comunes; a veces son cometidos por connotadas personas del ámbito privado, a veces por funcionarios públicos y otras por personas reincidentes. En todos esos casos la postura del Gobierno es exactamente la misma: no puede haber impunidad y nos querellamos", aseguró Monsalve, que evitó referirse en específico a la responsabilidad de Castillo -un autodenominado "insurrecto"-, puesto que la investigación es secreta y la Fiscalía aún no ha confirmado públicamente su implicación en el hecho, que dejó a cuatro personas detenidas en la capital regional de Atacama.

