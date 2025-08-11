Nuevas detenciones por secuestro del empresario Cantergiani
Ya hay seis sospechosos aprehendidos por este crimen, y comparecerán el miércoles ante la Justicia.
La víctima fue raptada el jueves, cuando llegaba a su empresa Ceroplas, en Quilicura.
Dos personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.
La víctima, de 63 años, fue raptada el jueves 7 de agosto cuando llegaba a su empresa de fabricación de plásticos compostables Ceroplas, en la comuna de Quilicura, y liberada la madrugada del viernes en Puente Alto.
La información preliminar apunta a que los nuevos detenidos son dos extranjeros en situación irregular en nuestro país, que se suman a los cuatro arrestados del viernes.
El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público informó que estos nuevos sospechosos serán formalizados el día miércoles, junto al resto de los imputados.
Se informa de 2 nuevos detenidos en causa de secuestro de Quilicura de la semana pasada donde a solicitud de @ECOH_FiscaliaRM de la @FiscaliadeChile se amplió para este miércoles 13 de agosto su control de detención que se suma a los otros 4 detenidos junto a OS9 de @Carabdechile https://t.co/OvAcopkGco pic.twitter.com/h3aF1J5IM6— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 12, 2025