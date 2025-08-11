Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Secuestros

Nuevas detenciones por secuestro del empresario Cantergiani

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Ya hay seis sospechosos aprehendidos por este crimen, y comparecerán el miércoles ante la Justicia.

Nuevas detenciones por secuestro del empresario Cantergiani
 ATON

La víctima fue raptada el jueves, cuando llegaba a su empresa Ceroplas, en Quilicura.

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas por su presunta participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.

La víctima, de 63 años, fue raptada el jueves 7 de agosto cuando llegaba a su empresa de fabricación de plásticos compostables Ceroplas, en la comuna de Quilicura, y liberada la madrugada del viernes en Puente Alto.

La información preliminar apunta a que los nuevos detenidos son dos extranjeros en situación irregular en nuestro país, que se suman a los cuatro arrestados del viernes.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público informó que estos nuevos sospechosos serán formalizados el día miércoles, junto al resto de los imputados.

