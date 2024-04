Un "pacto hasta después de la muerte" explica hallazgo de cadáver en Ñuñoa

Un vuelco dio el caso del hallazgo del cuerpo de una mujer de 60 años que fue abandonado en la comuna de Ñuñoa este lunes.

Esta jornada se dio a conocer que una monja declaró por este hecho y que una vivienda, a unas dos cuadras del hallazgo del cadáver, en calle Los Jardines, fue allanada tras lograr un empadronamiento y registro de las cámaras de seguridad. Según información policial, desde esta casa fue sacado el cuerpo.

El subprefecto Juan Luis Fonseca, de la BH Metropolitana, detalló que en el domicilio "se encuentra evidencia que calza en vestimenta y materiales para el traslado y se identifica a la señora de 80 años que habitaba en el lugar". Ella junto a su hija fueron llevadas a declarar.

En tanto, el fiscal Francisco Lanas, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló que "una señora de 80 años, quien indica que mantenían esta relación de amistad de muchos años, en esta calidad de laicas consagradas, por eso es una persona que va con un hábito. Ella (la mujer fallecida) entra en una enfermedad, vivían en otro domicilio de la misma comuna, en calle Suárez Mujica, y en el transcurso de hace algunos años ella inicia una enfermedad que nunca se trató".

"En ese contexto, ellas hacen esta especie de pacto de aislarse del mundo, tenían una aspiración de ser como monjas de claustro, de no tener mayor contacto con el exterior", complementó el persecutor.

En esta línea, reveló que ambas "hacen esta especie de pacto, en caso de fallecimiento de una u otra, no dar cuenta a la autoridad y cuidarse ellas hasta último momento".

(Foto: ATON)

Asimismo, afirmó que la mujer falleció en abril del 2023 aproximadamente para, meses después, ser trasladada a otro domicilio, donde la anciana de 80 años guarda el cuerpo en una bodega interior.

"La hija de esta señora vuelve al domicilio, entonces lo más probable que ella, con la probabilidad que (la hija) descubriera el cuerpo, es que decide (deshacerse del cuerpo). Sería la explicación lógica que tenemos", indicó el fiscal Lanas.

Finalmente, el persecutor remarcó que "en el cuerpo no hay señales de violencia, ni fractura, no estaba descuartizado ni desmembrado. No hay participación de terceros. Sería preliminarmente una muerte natural".

La octogenaria quedó en calidad de imputada, sin embargo, se descarta el delito de homicidio.